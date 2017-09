Un nouveau bâtiment pour les 40 ans du CFPA

Le Centre de formation pour les adultes (CFPA) a fêté ses 40 ans d’existence vendredi. L’occasion d’inaugurer un nouveau bâtiment pédagogique « cuisine et serveur » au sein du centre de Pirae.

Le CFPA a fêté vendredi ses 40 ans d’existence avec l’inauguration d’un tout nouveau bâtiment pédagogique dédié aux métiers culinaires. Ce nouveau bâtiment est situé sur le centre de Pirae. L’un des quatre CFPA de la Polynésie avec Punaauia, Taravao et Faaroa à Raiatea. Le CFPA a été créé en 1967 dans le but de mettre en place un outil de formation et d’insertion professionnel pour former les demandeurs d’emploi de 18 à 50 ans. 40 formations dans le bâtiment, l’industrie, le secteur primaire et tertiaire y sont proposées et sanctionnées par un titre professionnel de niveau V, IV et III reconnu au niveau national. Chaque année ce sont environ 800 stagiaires qui sont formés par le CFPA pour un taux de réussite de 90%. Depuis 2003, 28 378 personnes ont bénéficiés des formations.