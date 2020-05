Un nouveau cas de coronavirus en plus du militaire testé positif

La cellule de crise sanitaire du Pays compte ce mardi midi 60 cas de coronavirus confirmés en Polynésie. Un membre d’équipage d’un avion militaire en escale a été testé positif hier avant de repartir de Tahiti ce matin. Un autre cas positif a été identifié dans le cadre des enquêtes sanitaires du Pays.

Ce dernier « Covid + » avait été en contact avec un cas importé déjà connu, raison pour laquelle il a été dépisté. Si son test s’est révélé positif, il n’est pas impossible, vu la sensibilité du matériel utilisé au fenua, qu’il s’agisse d’une personne ayant contracté la maladie voilà plusieurs semaines, et ne présentant plus de contagiosité. Ces deux nouveaux cas ne démontrent en tout cas pas, en eux-mêmes, une reprise de la circulation du virus au fenua.

Seuls 6 malades sont encore en surveillance, dont une personne âgée toujours hospitalisée par précaution mais sortie en fin de semaine dernière du service de réanimation du CHPF. 54 autres personnes ne « présentent plus les signes de la maladie depuis plus de 14 jours », et ont donc été autorisées à sortir de leur isolement. Avec 32 tests en 24 heures, et près de 2 700 au total depuis le 1er mars, l’effort de dépistage s’est atténué en Polynésie.