Le lieutenant de vaisseau Paul Cornet a pris les commandes du premier équipage du Bougainville, navire multi-mussions de la Marine nationale. Et le nouveau « pacha » embarque avec un programme chargé, des missions de police des pêches à la coopération régionale en passant par l’assistance logistique au festival des Marquises, qui se tiendra à Nuku Hiva en décembre.



Lire aussi : Eaux internationales, atolls isolés, oiseaux en danger… La « multi-missions » du Bougainville

Uniformes soignés et invités gradés sur le pont du Bougainville, ce jeudi midi. D’un bras tendu, le commandant en second de la base navale de Papeete Paul Santarelli désigne aux marins et officiers du « bâtiment de soutien et d’assistance » leur nouveau commandant. Le lieutenant de vaisseau Paul Cornet prend la succession du capitaine de corvette Martin Nicolas aux commandes d’un des deux équipages qui se relaient à bord de ce navire très sollicité. Patrouilles dans et hors de la ZEE, contact et reconnaissance d’atolls isolés pour préparer d’éventuelles missions d’urgence, coopération régionale, transport de matériel stratégique, missions d’assistance et accueil réguliers de scientifiques… Le Bougainville peut passer 260 jours par an en mer et constitue un véritable « couteau suisse » pour la Marine, comme le rappelle le nouveau « pacha ».

À seulement 31 ans, l’officier, qui avait choisi la spécialité « missiles artillerie » à l’École navale, a déjà participé à des opérations au Moyen-Orient contre Daech, en Afrique de l’Ouest, en Italie sur la défense de plateformes pétrolières ou le sauvetage de migrants, aux déploiements longue distance Jeanne d’Arc ou encore à des missions anti sous-marins en Baltique et dans l’Atlantique Nord. Il quitte la frégate Bretagne et la base navale de Brest, pour assumer, en Polynésie, un calendrier de navigation chargé. Parmi les missions prévues dans les prochains mois, une opération aux Marquises qui servira entre autres à aider à la logistique du festival des arts prévu pour le mois de décembre, une tournée de surveillance et de police des pêche d’un mois et demi ou encore une mission « Turbo » de prélèvements scientifiques à Moruroa et Fangataufa.

Et pendant les temps d’entrainement et de formation à terre de cet équipage A, le « B » ne chômera pas non plus, avec dans les semaines à venir une mission aux Australes, en embarquant encore une fois des ornithologues de la Sop-Manu, et des contacts régionaux prévus d’ici la fin de l’année. Lors de son allocution de prise de commandement, le lieutenant de vaisseau Paul Cornet a fait part de sa « fierté » d’assumer cette première position de commandant, mais aussi de « l’humilité » avec laquelle il aborde cette tâche, au milieu d’un équipage qui connait déjà bien les eaux polynésiennes.