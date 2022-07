Un nouveau commandant pour le Prairial

Le lundi 11 juillet 2022, durant l’escale du bâtiment à Pearl Harbor (Hawaii) pour la phase à quai de l’exercice RIMPAC, le capitaine de frégate Alban Doulcet a fait reconnaître le capitaine de frégate François Maignan comme commandant de la frégate de surveillance Prairial.

Le Prairial, qui est actuellement engagé dans le plus grand exercice naval du monde, Rimpac (« Rim of the Pacific ») depuis fin juin, a profité d’une escale à Hawaii pour accueillir son nouveau commandant.

La capitaine de frégate François Maignan, diplômé de l’École navale et pilote d’hélicoptère, a été affecté successivement à la Jeanne d’Arc, au Tourville, au De Grasse, et au Tonnerre. Breveté de l’École de guerre, il a pris en 2018 le commandement de la première flottille d’hélicoptères de l’aviation navale française, la 31F, dont il avait d’abord été commandant adjoint opérations, responsable formation et commandant en second. Depuis juin 2020, il était commandant en second de la frégate multi-missions Provence.