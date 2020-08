Un nouveau commandant pour les Forces armées en Polynésie Française

Le contre-Amiral Jean-Mathieu Rey a pris ses fonctions ce matin sur la place d’Armes du quartier Lieutenant-colonel Broche, à Arue. Il succède au Contre-Amiral Laurent Lebreton.

La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général du Haut-commissariat, Éric Requet, mais aussi du député Moetai Brotherson, de la sénatrice Lana Tetuanui et de la tavana de Arue, Teura Iriti. Le nouveau commandant supérieur des Forces armées en Polynésie française, avait déjà été affecté dans le Pacifique : il avait notamment commandé le patrouilleur la Glorieuse, basé à Nouméa, en 1996 et commandé une frégate en Asie et au Moyen-Orient par la suite. Officier de la Légion d’honneur et titulaire de la Croix de la valeur militaire, il avait fait un passage par le ministère des Affaires étrangères entre 2004 et 2006, travaillant notamment sur la coopération militaire en Asie, avant de retrouver la Marine nationale. Le contre-amiral Rey officiait depuis 2011 à l’État-major des armées, et était ces dernières années directeur central adjoint du service de soutien de la flotte (SSF).

Dans son allocution, le successeur de l’amiral Lebreton a rappelé « les valeurs d’exemplarité, de confiance et d’engagement qui animent les forces armées en Polynésie française », écrit le Haut-commissariat.

Une autre cérémonie d’accueil doit avoir lieu aujourd’hui : le capitaine de frégate Pierre-Louis Josselin va officiellement prendre le commandant la Frégate de surveillance Prairial. À noter, enfin, que du côté de la gendarmerie, le nouveau Général Frédéric Saulnier prend lui aussi ses fonctions cette semaine.