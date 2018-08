Un nouveau directeur par intérim pour TNAD

Rémi Grouzelle a été nommé le 8 août dernier directeur par intérim de Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD), moins d’un moins donc après la nomination de Steve Fink au même poste.

Nouveau changement à la tête de TNAD. Le 8 août dernier, Rémi Grouzelle, a été nommé directeur par intérim de l’établissement public. Cette nomination, parue au dernier Journal Officiel, intervient donc moins d’un moins après que le gouvernement ait choisi Steve Fink pour occuper ces fonctions, qui ont été abrogé le 8 août également. Steve Fink avait pris la relève après la démission de Christophe Bergues début juillet moins d’un an après sa nomination au poste de directeur.

Rémi Grouzelle a occupé les postes de directeur commercial à EDT entre 2004 et 2014 avant de passer directeur général adjoint de la direction commercial et service entre 2014 et avril 2018. Depuis avril 2018, Rémi Grouzelle est directeur de Ingénierie et Expertise Polynésie.