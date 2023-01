Un nouveau haussaire pour la Nouvelle-Calédonie

Louis Le Franc a été nommé haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au conseil des ministres de ce mercredi. Il remplace Patrice Faure, qui aura effectué un court mandat d’un an et demi.

Nommé en mai 2021, Patrice Faure, alors préfet du Morbihan, avait officiellement pris ses fonctions dans l’archipel en juin, la même année. Patrice Faure a été haut-commissaire durant l’organisation et la tenue du 3e et dernier référendum d’indépendance, lequel avait été boycotté par les indépendantistes. Il avait présenté à Nouméa le document des conséquences du Oui et du Non à l’indépendance, dès juillet 2021. Le même mois, Louis Mapou devenait le premier président indépendantiste du gouvernement calédonien depuis l’accord de Nouméa, après plusieurs mois de divergences entre les deux principales composantes du FLNKS. Plus récemment, Patrice Faure participé à l’installation du premier groupe de travail sur l’avenir institutionnel de l’archipel, annoncé par Élisabeth Borne en octobre dernier.

Le haut-commissaire sortant a également été en fonction durant le pic épidémique de covid-19 en Nouvelle-Calédonie, qui a eu lieu à partir de septembre 2021. Pour rappel, Patrice Faure avait aussi exercé en Guyane, en tant que préfet, de 2017 à 2019.

Louis le Franc est âgé de 62 ans. Il est diplômé de Saint-Cyr, et il a passé les 12 premières années de carrière dans l’armée. Il a été préfet de Haute-Corse, de l’Aude, de l’Indre-et-Loire, de l’Oise et du Pas-de-Calais. il a également occupé des postes en cabinet, à la Présidence de la République et, plus récemment, en qualité de directeur de cabinet de la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, Caroline Cayeux, dont le mandat n’a duré que 5 mois. Il connaît bien la Nouvelle-Calédonie, où il a occupé de 2003 à 2006 les postes de secrétaire général adjoint puis secrétaire général du Haut-Commissariat de la République. C’est à lui qu’incombe la poursuite du travail sur le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie.

