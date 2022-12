Un nouveau mort en pêche à Tubuai

Une petite embarcation a chaviré cette nuit dans la passe de Tubuai. Un des deux pêcheurs à bord est parvenu à rejoindre la côte à la nage pour prévenir les secours. Le corps du second, un homme d’une quarantaine d’années, a été retrouvé sans vie sur une plage.

Un mois et demi après la disparition d’un chasseur sous-marin près du récif de l’île des Australes, c’est un pêcheur lagonaire qui est décédé ce matin nuit. Comme l’ont appris nos confrères de TNTV, la gendarmerie et le JRCC ont été mobilisés très tôt après le chavirage d’une petite embarcation dans la passe de Tubuai. À son bord, deux hommes partis en pêche aux environ de 2 heures du matin. L’un d’eux est revenu à terre quelques heures plus tard pour donner l’alerte. « Il est revenu à la nage, le deuxième pêcheur est resté accroché au bateau », explique le tavana de l’île Fernand Tahiata.

La mairie déploie des policiers municipaux, passe un appel aux plongeurs disponibles pour retrouver le disparu. En tout début de matinée, ils sont assistés dans leurs recherches par l’avion Guardian de l’armée, mobilisé par le JRCC. Ce n’est que vers 9 heures ce matin que le corps du deuxième pêcheur, un homme de quarante ans, a été retrouvé par les mutoi, sans vie, et échoué sur une plage. Difficile, à l’heure actuelle d’expliquer comment ce nouveau drame a pu arriver à Tubuai. « La mer était calme, peut-être qu’ils n’ont pas fait attention à la sortie », estime le maire de la commune, rappelant que, si les deux hommes sont des habitués de la pêche, ils ne sont pas professionnels et « pêchent pour la famille ». Pour l’élu, la fréquence des faits divers à Tubuai ne dénote pas de problème particulier de sécurité sur l’île : « Chaque pêcheur le sait : quand on sort il faut faire attention : il faut être prudent ».