Un nouveau parking public et gratuit à côté de la piscine de Tīpaeru’i

Un parking ferme et un autre s’ouvre : le parking situé en face de la Maison de la culture va fermer pour six mois de travaux à partir du 26 avril mais le terrain domanial situé à côté de la piscine municipale de Tīpaeru’i fera office de parking à partir du lundi 29 avril.

Ce sera donc finalement à partir du 26 avril, et non pas du 15 comme annoncé précédemment, que le parking géré par la Daf sera fermé au public pour des travaux d’aménagement « afin de rénover et de sécuriser le stationnement des véhicules ». Ces travaux ont pour objectif de transformer ce terrain vague, devenant difficilement praticable en période de fortes pluies, en parking aménagé, éclairé, avec des évacuations d’eaux, qui offrira 130 places de voitures, 3 places PMR, 3 places pour les bus, 16 places pour les deux-roues motorisées et 51 places pour les vélos. Il sera même « végétalisé » et restera gratuit. L’entrée du parking de Pā’ofa’i sera fermée au public à compter du vendredi 26 avril à partir de 15 heures, et les usagers déjà garés à l’intérieur pourront sortir après 15 heures. Et dès le lundi, les usagers pourront se garer de l’autre côté de la route, à côté de la piscine municipale de Tīpaeru’i.

