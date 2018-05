Un nouveau regard sur les objets du fenua au Lycée hôtelier

Après Paris, c’est à Tahiti, au Lycée hôtelier, que l’exposition Objets du fenua – nouveaux regards s’installe du 7 au 15 mai. Des artistes polynésiens ont regroupé leurs œuvres qui interrogent sur la Polynésie d’aujourd’hui, entre tradition et industrialisation.

En avril dernier, l’exposition Objets du fenua – nouveaux regards s’était installée durant trois semaines au Musée des arts et métiers à Paris. Une exposition produite par le Centre national des arts et métiers (Cnam) de Polynésie et de Paris. Près de 10 000 personnes se sont pressées pour admirer les créations de cinq artistes polynésiens : les planches de surf de Hell Ton John, les sérigraphies de Knky, les pneus sculptés d’Andreas Dettloff, les tiki de Tahe et les sculptures sur pierre de Jonathan Mencarelli. Cette exposition met donc en avant le détournement d’objets quotidiens afin de questionner le spectateur sur la Polynésie d’aujourd’hui. Une Polynésie faite du contraste entre tradition et société de consommation, une culture au milieu des influences extérieures. Autant de questions autour desquelles les spectateurs polynésiens sont invités à réfléchir du 7 au 15 mai prochain au Lycée hôtelier de Tahiti.