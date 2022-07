Un nouveau site Internet pour le patrimoine Unesco du fenua

La Direction de la culture et du patrimoine lance un portail Internet dédié aux biens polynésiens inscrits ou en candidature sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Il sera rapidement enrichi de versions en reo tahiti et en anglais, et d’interviews avec plusieurs personnalités marquisiennes qui défendent leur dossier.

La Direction de la culture et du patrimoine a dévoilé ce matin son nouveau site internet patrimoine.pf, lancé à l’occasion du 5e anniversaire de l’inscription de Taputapuātea au patrimoine mondial de l’Unesco, alors que celle des Marquises est en cours. Découvrir, comprendre, transmettre… Le Pays veut que chacun puisse se familiariser avec les objectifs et la méthode de ces inscriptions.

Ce portail reprend le canevas utilisé par l’organisation onusienne dédiée à la culture et l’éducation. Il rassemble tous les éléments du dossier de candidature du grand site de Raiatea, « vulgarisés » par souci de pédagogie et d’accessibilité. C’est ce qu’explique Joany Cadousteau, la directrice de la DCP.

Autre dossier présenté sur ce site, celui des Marquises qui vous le savez avance vers une inscription à l’Unesco en tant que site mixte naturel et culturel, donc. Et ça avance plutôt bien, explique la directrice : le plan de gestion doit être finalisé cette année. Le 18 octobre prochain, le dossier sera présenté au comité français du patrimoine mondial. S’il est validé il atterrira sur le bureau d’Emmanuel Macron qui devrait le déposer à l’Unesco en janvier our février 2023 – le Président de la République avait annoncé l’an dernier durant sa visite a fenua qu’il soutiendrair la candidature des Marquises. Puis ce sera une attente d’un an à un an et demi, durant laquelle l’Unesco mandatera des experts, avant la décision finale qui n’est donc pas attendue avant la mi-2024.

Patrimoine.pf a été volontairement séparé du portail de la Direction de la culture et du patrimoine pour gagner en visibilité, et les versions en tahitien et en anglais sont attendues pour le mois prochain. Plusieurs portraits de personnalités marquisiennes liées au dossier de candidature feront bientôt leur apparition sur le site. Ce portail pourrait aussi, à plus long terme, s’enrichir d’autres dossiers de candidature : on sait que le ‘ori Tahiti est sur les rangs pour la liste du patrimoine immatériel, certains défendent aussi l’inscription du matatiki, l’art graphique marquisien, mais la Direction de la Culture et du patrimoine dit aussi avancer sur d’autres dossiers qui concerneraient d’autres archipels.