Un nouvel actionnaire pour la TEP

Le Pays a cédé ce vendredi 20% des parts de la TEP à RTE International pour 537 millions de Francs. La TEP gagne ainsi un actionnaire spécialiste du transport d’électricité, dans « un véritable partenariat industriel » tourné vers les objectifs de la transition énergétique.

Le pays et la TEP ont signé en fin de matinée la vente de 20% des parts de la TEP, le transporteur électrique de Polynésie, à RTE international. On s’en souvient, en 2021 le Pays avait racheté les 39% de la TEP que EDT-Engie détenait, mais il ne pouvait pas les conserver sans enfreindre les règles qui régissent le niveau de participation de la Polynésie française dans une SEM. Les discussions avec RTE International, filiale du transporteur électrique français qui est aujourd’hui le plus grand gestionnaire de réseau européen, avaient commencé en octobre 2020.

C’est donc la filiale internationale de RTE, le transporteur électrique français, qui acquiert 20% des parts de la TEP pour 536 millions de Francs. Le Pays détient à présent 70% de la TEP, les 10% restants étant détenus à parts égales par l’AFD et l’OCI. « On ne recherchait pas un actionnaire, mais un partenaire, dit Yvonnick Raffin, ministre en charge de l’Énergie. Nous sommes partis d’une feuille blanche, quasiment, pour arriver aujourd’hui à ce document qui fait 400 pages. »

Hervé Dubost-Martin, P-dg de la TEP, a salué un partenariat qui « donne de la profondeur technique pour aborder les sujets pointus » de la transition énergétique vers le renouvelable. Du côté du nouvel actionnaire, Nicolas Breham, le directeur général de RTEi, explique l’intérêt de la transaction : « les réseaux insulaires ont des enjeux de stabilité et d’intégration de nouvelles technologies extrêmement importants », ce qui permet des expérimentations que le réseau électrique européen ne permet pas.

Dans un deuxième temps, les deux petits actionnaires revendront aussi leurs actions pour aboutir à un actionnariat à 75/25 entre le Pays et RTE international. Cela permettra à RTEi d’avoir deux sièges au lieu d’un au conseil d’administration de la TEP.