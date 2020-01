Un nouvel atlas climatologique bientôt disponible

L’atlas climatologique de la Polynésie française sera bientôt disponible en librairie. Cet ouvrage de 232 pages est la deuxième édition, la première datant de 2004. Il recense l’ensemble des données météorologiques et climatologiques connues depuis plus de 50 ans en Polynésie. Ce travail de fourmi n’aurait pu se faire sans l’aide d’observateurs auxiliaires dans tous les archipels pour réaliser la collecte. Étant donné l’étendue et la spécificité du territoire polynésien avec seulement 4032km² de terres émergées sur un total de 5 millions de km², les données collectées peuvent encore être améliorées.

L’atlas climatologique de la Polynésie française est le fruit d’un travail de deux ans réalisé à partir de décennies de relevés météorologiques et climatologiques. Le dernier atlas datait de 2004 et il était devenu nécessaire de mettre à jour les données. Cet ouvrage est destiné aussi bien aux acteurs du territoire qu’à l’ensemble des citoyens. Il s’appuie entre autres sur 15 années de données quotidiennes supplémentaires par rapport à la précédente édition, ainsi que 10 années de données horaires avec des stations automatiques. L’atlas se compose de 14 chapitres, avec en préambule des notions et des rappels météorologiques puis des données sur la pluviométrie, la température, le vent, l’ensoleillement ou encore les cyclones. Il est possible de retrouver les records de températures relevés en Polynésie mais aussi les records de pluie observés. Victoire Laurent, l’une des auteures de l’atlas nous en dit plus également sur les nouvelles formes de mesures qui permettent d’effectuer des relevés à échelle locale sur des temps réduits.

Autre nouveauté par rapport à l’édition précédente, l’atlas comporte un chapitre entier dédié au changement climatique. Le changement est perceptible même si c’est un phénomène très lent. Victoire Laurent explique que c’est davantage au niveau des pluies que les variations s’observent.

L’accumulation de ces données doit se poursuivre car seule la collecte dans le temps garantit une amélioration des résultats. Le réseau de mesures est donc indispensable et la spécificité du territoire polynésien complique la tâche avec peu de terres émergées. Sur un territoire de 5 millions de km², seulement 4 032km² sont des terres émergées où il est possible d’installer des points de collecte. Automatiser les stations est compliqué en Polynésie à cause des télécommunications et du réseau. Isabelle Leuleu, directrice de Météo France en Polynésie française décrit la difficulté de collecter les données météorologiques sur un territoire comme la Polynésie française.

Cet atlas réalisé par Victoire Laurent et Keitapu Maamaatuaiahutapu devrait être disponible d’ici la fin de la semaine dans les librairies de Papeete. Son prix n’a pas encore été fixé mais sera a priori situé aux alentours de 4 000 Fcfp. Une version numérique et téléchargeable sera aussi proposée dans trois mois pour répondre aux demandes de la nouvelle ère technologique. Les temps ont changé depuis 2004.