Un nouvel hélicoptère pour la Marine nationale

Livré ce mardi, ce Dauphin nouvelle génération doit prendre la place de l’Alouette III à bord de la frégate Prairial. Son radar, ses capacité d’emport et son rayon d’action améliorés devraient aider la Marine nationale dans ses missions de contrôle de pêche, de surveillance de la zone et de coopération dans la région.

Il est arrivé par conteneur et dans son papier cadeau. Le nouvel hélicoptère de la flotille 34F a rejoint la base aérienne de Faa’a ce mardi. Ce Dauphin N3, version moderne du célèbre appareil développé par Sud-Aviation et construit tour à tour par l’Aérospatiale, Eurocopters et aujourd’hui Airbus helicopters, vient remplacer l’Alouette III qui a quitté le service en août dernier. Il est donc destiné à être embarqué sur la frégate de surveillance Prairial, à qui il offrira des capacités supplémentaires : radar, rayon d’action augmenté, capacité d’emport étendue… De quoi renforcer l’efficacité des missions de police des pêches et de surveillance maritime, d’assistance ou de coopération dans le Pacifique menées par la Marine nationale dans la ZEE et dans toute la région.

Si le nouveau Dauphin devrait être prêt pour la prochaine mission longue de la frégate en novembre, il doit pour l’instant être réassemblé et effectuer plusieurs vols d’essais. Quant à l’Alouette III, elle n’a pas quitté le territoire : l’appareil a été acquis par une société spécialisée pour mener des formations de mécanique au sol à Tahiti.