Un nouvel outil pour comparer les frais bancaires en Polynésie

Le site officiel national « tarifs-bancaires.gouv.fr » permet désormais de comparer les tarifs bancaires entre les banques polynésiennes.

« Les tarifs des banques installées dans les collectivités d’outre-mer sont désormais consultables ». Un petit message, pour une bonne nouvelle pour les Polynésiens. Le site tarifs-bancaires.gouv.fr s’est ouvert à Wallis-et-Futuna, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Ce « site d’information officiel » a été créé par le Comité consultatif du secteur financier, chargé par l’État de tenir à jour un un « comparateur public en ligne permettant aux consommateurs de comparer gratuitement les principaux frais facturés par les différents établissements à leurs clients ». En tout cas les clients « physiques » : les tarifs aux entreprises et aux particuliers « agissant pour le compte » d’une entreprise ne sont pas concernés.

Le site permet tout de même de comparer une quinzaine de tarifs différents, depuis les abonnements aux services internet aux frais de virements, en passant par certaines assurances, les commission d’intervention et, bien sûr, les frais de tenue de compte. Socredo, Banque de Tahiti et Banque de Polynésie… Les trois établissements bancaires de la place sont bien représentés, mais pas l’OPT, qui, malgré ses services financiers, a un statut particulier. Le site permet normalement de se renseigner pour chaque prestation et chaque banque, de l’évolution du tarif depuis le dernier relevé. Forcément les données historiques manquent encore pour la Polynésie, et il n’est de toute façon pas possible d’afficher un historique qui permettrait de se rendre compte de l’évolution au long terme des prix pratiqués par les banques. Ou d’ailleurs de faire des comparaisons entre territoires.

L’IEOM, en revanche, dresse régulièrement un bilan comparé de l’évolution de ces tarifs bancaires dans le Pacifique. Le dernier date d’avril 2021. Un nouvel accord de modération des tarifs avait été signé, en juin 2021, entre les banques, l’IEOM et le Haut-commissariat, prévoyant une légère diminution des frais de tenue de compte, des frais de carte de paiement international, et une nouvelle tarification des abonnements internet.