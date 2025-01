Un nouvel outil pour faciliter les opérations de secours

Depuis le 1er janvier, la technologie « Advanced Mobile Location » est à disposition des services de recherche est de secours. Il s’agit d’un système de géolocalisation très précis, qui permet à un personne en détresse de transmettre ses coordonnées GPS par SMS, dès lors qu’elle contacte un numéro d’urgence. Il a déjà fait ses preuves lors d’une intervention sur l’Aorai et est pour le moment disponible sur Android, en attendant d’être déployé sur Iphone à partir du mois de mars.

« Une précision de l’ordre de quelques mètres ». Depuis le 1er janvier, les services de secours sont dotés d’un nouvel outil plus performant : l’Advanced Mobile Location (AML). Ce système opérationnel sur les smartphones Android, et à partir de mars sur iPhone, permet à une personne en détresse de transmettre sa géolocalisation précise par un SMS automatique, dès lors qu’elle contacte un numéro d’urgence (15, 18, 16) et qu’elle dispose d’une couverture réseau.

Financée par l’État et le Pays, « avec la coopération de l’ensemble des opérateurs téléphoniques locaux », cette mise en oeuvre « marque un tournant dans l’amélioration de la réponse apportée par les services de secours », vante le haussariat, qui a impulsé ce déploiement via sa Direction de la protection civile. En effet, les opérations pourront être plus rapides, plus sécurisées et moins coûteuses et faciliteront ainsi la tâche du Centre de traitement des appels, du SAMU ou encore du JRCC.

Le haut-commissariat donne l’exemple d’une « récente intervention sur le mont Aorai ». « Deux randonneuses égarées ont pu être localisées rapidement, permettant à l’hélicoptère Dauphin d’intervenir en moins d’une heure. Sans l’AML, l’opération aurait nécessité un quadrillage aérien ou plusieurs heures de marche pour les équipes terrestres, réduisant ainsi les chances de survie pour les victimes ». La représentation de l’État ajoute que « au vu d’un horaire tardif interdisant l’utilisation d’un hélicoptère, sans l’AML, les randonneuses auraient passé une nuit supplémentaire dans le massif montagneux ».