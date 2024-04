Un nouvel ultra-trail et un sentier de Grande Randonnée se dessinent à Moorea

Les organisateurs de la Ligue Ultra, un ambitieux projet de circuits de trails dans le sud-est de la métropole, ont choisi les montagnes de Moorea pour organiser leur grande finale. Avec une association locale et l’expertise du coureur Samuel Zijp, ils souhaitent proposer, chaque mois de novembre, plusieurs courses sur l’île sœur, dont un ultra-trail de plus de 100 km. En plus des participants locaux, une centaine d’étrangers seront invités chaque année, avec diffusion sur Canal +. En toile de fond, l’ambition de créer le premier GR de Polynésie, un sentier balisé de grande randonnée.

Quatre ultra-trails par an au calendrier métropolitain, tous dans le quart sud-est, et une grande finale à Moorea. Voilà les contours de la Ligue Ultra, un projet de circuit de courses qui débute le 8 mai en Provence et se poursuivra en juin aux portes du Jura. Il a été pensé par un organisateur de courses, Alexandre Picquier, décidé à rendre plus attractifs les « petits » ultra pas encore rattachés à un des circuits internationaux. C’est ce qu’explique le sportif Samuel Zijp, représentant du projet au fenua : « La Ligue Ultra a été pensée à cause de la grosse machine UTMB, l’Ultra Trail du Mont-Blanc, rendez-vous mondial de l’année », dont le « gros circuit » de courses labellisées un peu partout « mange un petit peu les autres ultra trails », une discipline pourtant en plein boom en Europe. « Pour donner envie aux gens d’aller sur son trail, Alexandre a donc eu envie de créer un concept qui soit novateur », raconte Samuel.

100 coureurs tirés au sort pour défier les locaux

Le concept de cette Ligue Ultra s’appuie donc sur un circuit de courses et surtout sur une sacrée carotte : cent billets d’avions aller-retour seront offerts chaque année, pour une finale organisée à Moorea. Les meilleurs coureurs de chaque étape seront bien sûr du voyage, mais une part importante des billets sera tirée au sort parmi ceux ayant terminé les quatre courses sur une période de deux ans. Direction la Polynésie, tous les ans en novembre, donc pour un ultra qui clôturera la saison de la ligue, et qui sera accompagné de plusieurs autres épreuves de trail. « Ce ne sera évidemment pas une finale fermée, n’importe qui pourra participer à l’un des évènements proposés sur la finale de Moorea », assure Samuel Zijp. Aussi bien les coureurs locaux, que les étrangers n’ayant jamais pris part à quelconque étape de la Ligue donc.

« Quand on y a pensé, il n’y avait aucun ultra de prévu sur Moorea »

Pour le moment, seules deux courses du circuit qualificatif sont connues : le trail de Haute-Provence en mai et le Tiger Balm Ultra 01 en juin. Les deux ultra-trails restants, des nouveautés prévus pour 2025, devraient être annoncées dans les mois à venir. Reste à mettre sur pied la fameuse finale en Polynésie, où il n’existait à l’époque « rien en terme d’ultra-trail ». Lors de l’ébauche du circuit de la Ligue Ultra, le 100 km du XTerra – premier ultra-trail de Polynésie organisé fin mai à l’occasion de la Nuit des trails – n’avait, en effet, pas encore été annoncé.

« A la base, quand on y a pensé, il n’y avait aucun ultra de prévu sur Moorea. On fait notre truc et on pense qu’on est complémentaire avec ce que fait VSOP (association organisatrice, entre autres, du Xterra), qui se cantonnait jusqu’à présent à des 50 kilomètres. Après, ils ont décidé de faire un 100 kilomètres cette année, je ne sais pas pourquoi », glisse Samuel Zijp, qui confirme avoir consulté l’association VSOP pour lacer son projet. « Ils ont énormément d’expérience et ont fait un travail de dingue jusqu’à présent, donc je les ai sollicités, mais je n’ai pas eu de retour de leur part », assure Samuel Zijp. Deux ultras à Moorea, hasard de calendrier ou rivalités d’organisateurs ? À voir.

Reste à savoir si l’ultra version Xterra se pérennisera. Et si tel est le cas, deux ultras sur la même île et sur un territoire au potentiel restreint de coureurs longue distance, « ce n’est pas un problème », estime le représentant local du projet. « Ils font ça en mai, nous en novembre , donc on est à six mois d’écart et les coureurs sont toujours en manque de course, il y a en a très peu au fenua. Donc avoir deux évènements comme ça, c’est très positif ». Il ajoute que « on va se démarquer, avec des parcours différents, qui ne partiront pas du même endroit, et qui n’auront pas la même visibilité ».

Une course test en novembre, la première finale en 2025

Pour mettre le projet sur de bons rails, la Ligue Ultra proposera un évènement test dès cette fin d’année, « autour des 80 kilomètres », lors de la première quinzaine de novembre. Avant la première édition de sa grande finale, probablement appelée TMUT pour Tahiti Moorea Ultra Trail, en novembre 2025 : « la course phare ce sera à peu près 110 ou 120 kilomètres, mais il y aura aussi un 75 km, un 50, un 30, un 15, une marche… Bref un grand évènement sur tout un week-end ». Samuel Zijp promet « des parcours que les gens n’ont pas vu en compétition ici », ou du moins « pas depuis longtemps », tracés dans le sud de l’île sœur.

L’ostéopathe de métier confesse se sentir « un petit peu seul »… Toute cette logistique « me fait flipper », dit il encore. Mais il peut compter sur une jeune association, Moorea Tumuhau, notamment en ce qui concerne les tracés. Il espère recevoir un coup de pouce d’une autre association MozTeam (organisatrice du swimrun de Moorea) : « ils savent le boulot que ça représente, donc ils ne souhaitent pas prendre part à l’organisation mais il vont pouvoir m’aider un petit peu pour le côté logistique ». Il veut également s’appuyer sur « des gens qui ont déjà des ultras » à leur actif, « qui tournent depuis de longues années et qui savent exactement comme s’y prendre ». « Ca fait quand même bientôt vingt ans que je suis au fenua, et pas mal de gens se disent prêts à donner un coup de main ».

Et surtout, Samuel Zijp bénéficie d’un « gros appui de France » : « les gars vont venir aussi, par ce qu’il y a pas mal de boulot ». Car en métropole, cette ambitieuse organisation peut compter sur de solides partenaires, à commencer par le groupe Canal+, qui assurera la couverture des évènements sur l’une de ses chaînes et la production d’émissions dédiées. Avec cette promesse de visibilité, « il y a des gros sponsors qui vont arriver », assure Samuel Zijp. À long terme la Ligue pourrait aussi s’internationaliser, et « proposer des courses qualificatives sur chaque continent en reprenant le même principe que ce que nous réalisons aujourd’hui : quatre courses de proximité permettant, une fois tous les deux ans, de partir à l’autre bout du monde », précise le fondateur Alexandre Picquier dans les colonnes du magazine Distance+.

Un sentier GR en héritage

Si la mayonnaise prend, l’ultra trail organisé à Moorea pourrait donc prendre des allures de finale internationale dans les années à venir. Mais, promet Samuel, « ce n’est pas un délire de Français qui viennent sur Moorea, qui font tout, qui prennent et qui repartent : le but est que tout soit fait localement ». Ravitaillements, compagnies aériennes, agences de voyages, location de voiture, hébergement… Pour le sportif, le projet a tout pour faire tourner l’économie locale : « quand il y aura cent Français qui auront gagné leur place, il y aura forcément des gens de la famille… très souvent, c’est le déplacement d’une vie : on vous offre un dossard, vous venez quinze jours avec les enfants ».



Ces belles promesses s’accompagnent aussi de celles d’un héritage pour l’île sœur, puisque l’organisation veut s’appuyer sur un sentier permanent, qui prendrait la forme d’un « GR » ces fameux chemins de grande randonnées qui sillonnent la France et les outremers, mais encore inexistants au fenua. « Le but de notre association Moorea Tumuhau est de créer ce premier sentier sur Moorea ». L’idée est de proposer un tour de l’île, « en passant par le sud » et de s’appuyer sur des chemins déjà taillés, « notamment par nos amis Pascal Adams et Léon Harehoe » et entretenus ces dernières années « par le VSOP et le Xterra qui font un gros travail de ce côté là ». Mais aussi d’en ouvrir de nouveaux. « On voudrait rouvrir le sentier entre le col de Vaiare et le col des trois cocotiers, par lequel le Xterra est passé en 2018, et à terme le continuer pour faire tout le tour, aller jusqu’à Haapiti, repasser par la montagne et regagner la caldera ».

Un tracé permanent, « qui aura à terme son propre site internet, avec sûrement des créations de camping pour pouvoir faire le tour de Moorea en trois jour, pourquoi pas un petit chalet autonome type Aorai, et en favorisant aussi tout simplement les pensions de familles ». Le projet, qui a déjà fait l’objet de demande de subvention au pays, « à priori très favorable », implique notamment la création de deux emplois pour l’entretien. Et inclut aussi le traitement de la zone contre les fourmis de feu. Reste désormais à convaincre les propriétaires terriens concernés, par cette « opportunité ». Et d’en faire, côté sportif, un classique du calendrier.