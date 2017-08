Un observatoire pour l’absentéisme des profs

Lutter contre le décrochage scolaire, réduire au maximum l’absentéisme des professeurs et revoir leur modalité de remplacement… Les priorités de la ministre de l’Education et du vice-recteur pour cette rentrée scolaire.

La nouvelle ministre de l’Education Téa Frogier et le vice-recteur Philippe Couraud ont tenu une conférence de presse de pré-rentrée vendredi. Leur première rentrée scolaire dans leurs fonctions au fenua. Et surtout la première conférence de presse de rentrée commune Etat-Pays. L’occasion de rappeler le partage des compétences en matière d’Education en Polynésie, tout appuyant sur leur travail en « partenariat renforcé et intelligent, car c’est l’intérêt de l’élève qui est au centre de l’éducation ». Pour la ministre, le ministère et le vice-rectorat sont exactement au même niveau de responsabilités : « je n’aimerais pas qu’on parle de mise sous tutelle du ministre de l’Education de la Polynésie française par le vice-recteur et inversement ».

50% d’enseignants locaux dans le second degré

Concernant les postes occupés dans le second degré, la ministre de l’Education souligne que 50% des enseignants et 30% des personnels de direction sont originaires du fenua.

La lutte contre le décrochage scolaire est une des actions ciblées par le ministère de l’Education. Selon Téa Frogier, depuis deux ans « plus de trois jeunes sur quatre (en décrochage) ont eu une solution effective de formation ou d’insertion » et sont donc revenus dans le système scolaire. Mais la ministre ne s’en cache pas : « il n’y a pas de solution miracle ». Elle affirme que les soucis d’hébergement peuvent être aussi à l’origine du décrochage scolaire, notamment au collège Henri Hiro. Pour y remédier, un internat est en projet.

Autre sujet sensible abordé, celui de l’absentéisme des professeurs ou de leur non remplacement. Pour le vice-recteur : « la problématique de l’absentéisme, que cela soit en Polynésie ou dans une académie en métropole, se pose toujours ». Le vice-recteur évoque la mise en place d’un « observatoire » et la remise à plat de la « méthodologie de remplacement ».