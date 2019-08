Un obus de 14-18 découvert à la base navale

Un obus de 105 mm datant de la Première Guerre mondiale a été découvert ce mercredi lors de travaux de voirie réalisés sur la base navale de Papeete. C’est ce qui a provoqué un embouteillage dans la zone de Fare Ute.

Suite à cette découverte fortuite, la procédure prévue dans ce genre de situation a tout de suite été appliquée. L’alerte a été donnée et un périmètre de sécurité autour de l’obus a été

mis en place par la Police nationale.

Les personnels du Groupement régional d’intervention NEDEX (neutralisation, enlèvement et destruction des engins explosifs – GRIN) des Forces armées en Polynésie française s’est rendu sur la base navale à 8h45. Après étude de la situation, il a été décidé de ne pas le détruire sur place, car l’obus n’avait pas été tiré et se trouvait dans un état compatible avec un transport en toute sécurité. Escorté par la Police nationale, le GRIN S’est donc rendu sur le champ de tir de Faaone, où les démineurs ont pu procéder à la destruction de l’obus.

Avec communiqué.