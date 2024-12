Un pavillon polynésien à la prochaine Foire de Paris

La Foire de Paris, rendez-vous incontournable pour des centaines de milliers de visiteurs, va accueillir un pavillon polynésien digne de ce nom. C’est en tout cas le projet ambitieux sur lequel travaillent les autorités locales en étroite collaboration avec Steven Abajoli, directeur de la Foire de Paris. Invité par Moetai Brotherson, ce dernier est au fenua depuis dimanche pour discuter des détails de cette initiative.

Steven Abajoli a prévu plusieurs rencontres stratégiques durant son séjour. Ce mardi, il s’entretiendra avec le président du Pays, ses ministres et la CCISM pour écrire une feuille de route claire. Objectif : définir une stratégie pour permettre à la Polynésie d’avoir, à l’image des autres collectivités d’outre-mer, son propre pavillon au parc des expositions de la porte de Versailles. Cet événement incontournable de la capitale française réunit chaque année plus de 400 000 visiteurs et des exposants venus de 40 pays. Avec ses 1 000 heures d’animations, ses pavillons dédiés aux cultures du monde et un chiffre d’affaires global atteignant 220 millions d’euros en seulement 12 jours, cette foire est, d’après son directeur, « un véritable tremplin pour les entreprises et les artisans ». Pourtant, la représentation du fenua est modeste. « L’an dernier, seulement deux ou trois stands polynésiens étaient présents, rappelle Steven Abajoli, qui dirige l’événement depuis 2019. La Polynésie est présente avec quelques exposants qui viennent de manière individuelle et qui offrent pour l’instant aux visiteurs de la Foire de Paris l’opportunité de rencontrer des Polynésiens. Mais nous avons bon espoir de pouvoir construire quelque chose qui sera plus à l’image de la Polynésie et qui pourra occuper une place importante, parce qu’on questionne nos visiteurs sur chaque édition et ils ont à cœur d’avoir la chance de pouvoir rencontrer des Polynésiens, parce que ce n’est pas un pays qui est à côté. »

La création d’un pavillon collectif permettrait de mutualiser les coûts et les efforts logistiques pour les artisans mais aussi d’offrir « une vitrine » supplémentaire à la culture polynésienne. Selon Steven Abajoli, « ce projet nécessite une organisation solide, mais il ouvrirait des opportunités incroyables pour promouvoir les produits du fenua, comme le Monoï de Tahiti, les perles ou encore l’artisanat local. » Il évoque même l’idée d’une journée spéciale dédiée à la Polynésie au cours de la prochaine édition, prévue du 30 avril au 11 mai. Cette journée pourrait inclure des démonstrations de savoir-faire, des danses traditionnelles, et même une présentation des destinations touristiques. « Nous avons déjà des exemples de succès avec les pavillons des Antilles et de la Guyane, qui fédèrent jusqu’à 50 exposants sur des espaces de 350 à 600 m² », précise encore le directeur qui évoque, outre l’artisanat, la présence d’acteurs du tourisme, de compagnies aériennes, et même de groupes hôteliers qui pourraient se joindre à l’évènement et attirer de nouveaux visiteurs vers le fenua.