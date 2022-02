Un plan pour élever le niveau du sport polynésien en 2027

La Polynésie sera le pays hôte de la 18e édition des Jeux du Pacifique en 2027. La candidature, portée par le Comité olympique de Polynésie française, visait deux objectifs majeurs : organiser les jeux à Tahiti et élever le niveau du sport polynésien lors de cette édition.

Le COPF a présenté hier après-midi le projet « Ambition Tahiti 2027 » au ministre en charge des Sports, Heremoana Maamaatuaiahutapu. Définir avec les fédérations les objectifs qui permettront de préparer les équipes à gagner les Jeux, tel est le but du plan. Si 8 fédérations ont déjà initié le projet pour 2023, « l’idée est ensuite de faire adhérer un maximum » d’entre elles à la vision du COPF concernant les chemins de sélection, les séminaires ou les intervenants qui viendraient remettre à niveau les entraîneurs locaux. Un plan de performance dédié au comité olympique pour la gestion des équipes donc, au-delà du haut niveau, apanage du service de la Jeunesse et des sports. « Un plan pour permettre aux fédérations de mieux s’entraîner et de mieux performer » :

Pour Louis Provost, ça passe par un travail de fond et des réunions avec les fédérations, et aussi bien sûr par des financements, non seulement publics mais également privés. Il estime entre 20 et 24 millions de Fcfp le montant nécessaire pour les 8 fédérations. Pour payer des équipements, mais aussi pour des déplacements spécifiques des sportifs polynésiens à l’étranger. Pour lui, la dynamique de l’organisation des jeux de 2027 « devrait permettre à tout le monde de s’y associer pour faire gagner le pays ».

Pour le président du COPF, l’amélioration des performances passe par plusieurs domaines. S’il faut certes envoyer nos sélections se confronter aux autres, l’amélioration des clubs et des entraîneurs est également un incontournable. Quoi qu’il arrive, c’est une commission du comité olympique qui définira si la fédération est « dans le coup pour performer ».