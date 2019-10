Un poids coq dans le box

Dans la série des accusés au profil sortant du lot, un des prévenus a mérité toute l’attention du tribunal ce vendredi. Provoquant, injurieux et chaud comme la braise. Il comparaissait pour violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans.

Âgé de 22 ans, c’est le genre de gars qui, s’il vous provoque, vous laisse peu d’options. Soit vous le séchez de suite, soit vous le coincez dans les cordes de façon à ce qu’il n’ait pas d’échappatoire. Sinon vous êtes cuit. Petit, fin, tout en muscle, hypernerveux, c’est un teigneux. « Un chien enragé », dira de lui la procureure.

Depuis le début des auditions, alors qu’il est assis au banc des accusés, il balance sa jambe droite comme s’il assénait des « low-kicks » à un adversaire invisible. De temps à autres il marmonne des insultes à l’égard des gendarmes à ses cotés et jette des regards de tueur à ceux qui croisent le sien. Son attitude lui a déjà valu un rappel à l’ordre de la part du juge.

Il comparait pour avoir asséné un coup de pied à un mineur de moins de quinze ans. Actuellement il purge une peine de 12 mois pour le même type de faits. La violence, c’est sa ligne de conduite. Il a à son actif quatorze condamnations dont la plupart, outre les vols et les recels, sont dues à son tempérament de cogneur.

A la barre, il prend appui, tend une jambe en arrière et fait des assouplissements. De temps à autres il remonte le bas de son short, toujours de la jambe droite, et sautille sur place comme s’il allait envoyer un « high kick » dans les airs.

« Quand est-ce que vous allez vous calmer ? » lui demande la procureure. « On m’a mal réveillé, on m’a donné un casse-croûte avec des tomates et je n’aime pas les tomates. J’ai jamais vu un casse-croûte comme ça. On n’est pas des chiens », débite-t-il d’un trait à la procureure qui reste soufflée.

Elle reprend le dessus, puis attaque, « il est remonté contre tout le monde, il est excité, il tient des propos injurieux contre des gendarmes. Il dit qu’on le traite comme un chien, et pourtant il se comporte comme un chien enragé. »

Il ne se maîtrise plus, car il croît comprendre que la procureure le traite de chien. Il se met à crier, « Hey je ne suis pas un chien !…. », il perd ses nerfs, se cramponne à la barre, souffle dans son nez et racle le sol du pied comme un taureau prêt à charger.

« Attention je peux rajouter outrage à magistrat », le menace la procureure. Il se calme enfin, le temps d’entendre qu’à la peine qu’il purge actuellement viennent se rajouter six mois ferme.