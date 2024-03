Un Polynésien remporte 100 millions de francs à l’Euromillion

Nouveau jackpot pour un joueur du pays, qui avait vu son code « My Million », un « tirage complémentaire » associé à l’Euromillions, être tiré au sort mardi. Le ou la gagnante ne s’est pas encore fait connaitre : il devra le faire dans les 60 jours pour toucher son gain.

EK 216 0386. C’est le code, généré automatiquement à chaque validation de grille d’Euromillion, qui va permettre à un Polynésien de toucher le pactole. Ce système de code « My Million » a été lancé en 2014, et permet, chaque semaine à un et un seul joueur Français de gagner un jackpot fixe de 100 millions de francs. La Pacifique des Jeux précise que c’est la huitième fois en dix ans qu’un Polynésien est tiré au sort.

Difficile de dire si les joueurs du fenua sont plus chanceux que les autres, puisque les statistiques de participation au jeu ne sont pas publié par « région ». Mais le fait est que le gagnant du jour – le tirage a eu lieu mardi en métropole – n’avait pas les probabilités de son côté. Les joueurs ont en moyenne 1 chance sur 4 à 8 millions – selon le nombre de grilles validées – de gagner à My Million. Quant à l’Euromillion lui-même, dont les jackpots oscillent entre 2 et 28 milliards de francs, le jeu a 139 838 160 combinaisons possibles. Et seul une grille sur 13 rapporte des gains, quel que soit le montant.