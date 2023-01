Un pompier volontaire poursuivi pour violences conjugales

L’homme de 33 ans a été entendu lors d’une audience en juge unique ce vendredi. Il encourt une peine mixte de 2 ans de prison assortie de 6 mois de sursis probatoire, avec mandat de dépôt. Le tribunal rendra sa décision le 20 janvier.

Un pompier volontaire de Tubuai a été entendu par le tribunal de Papeete ce vendredi. Il est poursuivi pour avoir étranglé sa compagne le 3 novembre dernier pour des raisons qui lui échappent, dit-il. Ces derniers faits reprochés à cet homme de 33 ans ont été commis en état de récidive puisqu’il avait été condamné en début d’année dernière pour des faits similaires commis sur son ex-compagne. En couple avec sa nouvelle victime depuis 2020, il exerçait des violences régulières sur cette dernière parce qu’il était « amoureux » et « jaloux », a-t-il tenté d’expliquer au juge. Des violences qui jusque-là étaient pardonnées après une pause d’une semaine, mais qui cette fois ne passent plus.

Un prévenu apprécié sur son île

Depuis les faits, le couple n’a plus eu de contact et les échanges concernant l’enfant qu’ils ont en commun se font par le biais de la mère du prévenu. Pour le procureur, c’est la proximité des faits pour lesquels il a été condamné en janvier 2022 et ceux de novembre qui est inquiétante. Il a requis une peine mixte de 2 ans de prison assortie de 6 mois de sursis probatoire, avec mandat de dépôt. Pour le conseil du prévenu qui a expliqué qu’il ne s’attendait pas à une peine aussi lourde, son client est un peu un paradoxe puisque s’il a bien tendance à être violent quand il boit, il est aussi très apprécié sur son île. Son conseil a demandé la clémence du tribunal en précisant à son client qu’il n’aura à ce moment-là, pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais un canon. Le tribunal rendra sa décision le 20 janvier prochain.