Un poti marara à la dérive secouru au large de Raroia

Un poti marara, avec à son bord quatre personnes dont deux enfants, a été secouru vendredi matin au large de Raroia aux Tuamotu. Le navire n’était pas équipé de balise de détresse et avait pour unique moyen de communication un téléphone portable.

Jeudi vers 19h40, le centre de secours en mer du JRCC Papeete a été averti par la police municipale de Takume de l’absence suspecte d’un poti marara. Le navire avait quitté l’atoll de Raroia à 16 heures et n’était jamais arrivé à destination. A son bord, quatre personnes dont deux enfants, et un téléphone portable comme seul moyen de communication. Le Gardian a été engagé pour démarrer les recherches de nuit. Des recherches sans résultats en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Les recherches ont repris dès le vendredi matin avec un hélicoptère et plusieurs bateaux. C’est finalement vers 7h20 que le poti marara a été retrouvé à la dérive à plus de 20 miles nautiques de sa destination. Les occupants du navire ont été hélitreuillés par le Dauphin et déposés sains et saufs auprès des pompiers à l’aéroport de Makemo.