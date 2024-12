Facebook, y compris Messenger, Instagram et WhatsApp, les plateformes phares de Meta, sont touchés par une panne mondiale qui provoque d’importantes perturbations. Au fenua de nombreux utilisateurs se plaignent de bugs, notamment des retards dans l’envoi de messages, des difficultés à actualiser leurs fil d’actualité ou encore des notifications absentes.

Non, ce n’est pas la pluie qui fait bugger les réseaux sociaux. Le groupe Meta (Facebook, Instagram et WhatsApp) subissent une panne inédite ce mercredi. De nombreux pays sont concernés par des dysfonctionnements. Au fenua aussi la population se questionne sur ces bugs qui rendent les échanges numériques temporairement compliqués: « Quatre heures pour publier un truc… bizarre » , « ça met du temps quand ça charge » ou encore « mon Messenger est lent » peut-on lire sur la toile. Dans un communiqué sur X, Meta a confirmé l’existence d’une panne affectant plusieurs régions du monde, sans toutefois préciser son origine. L’entreprise assure travailler activement à un rétablissement complet de ses services: « Nous sommes conscients qu’un problème technique impacte l’accès de certains utilisateurs à nos applications. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et faisons notre maximum pour résoudre cela rapidement. »

Cette interruption rappelle une panne mondiale similaire qui s’est produite en octobre 2021, où des erreurs liées au système DNS avaient paralysé les services de Meta pendant plusieurs heures.