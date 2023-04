Un professeur agressé par un élève à Uturoa

Un enseignant du lycée professionnel de Uturoa a reçu des coups de poing au visage de la part d’un élève, justifiant 15 jours d’ITT.

Le mardi 25 avril, au lycée professionnel d’Uturoa, un professeur a été violemment pris à partie par un élève d’une classe de seconde à la fin d’un cours. Des coups ont été portés entrainant une ITT de 15 jours pour l’enseignant. La direction de l’établissement a immédiatement exclu l’élève par mesure conservatoire et convoqué un conseil de discipline qui se tiendra le 4 mai prochain. A son issue, une sanction sera prononcée à l’encontre de l’élève.

Le professeur a été reçu. Il est accompagné par la direction de l’établissement. Le chef d’établissement a réuni très rapidement l’ensemble de l’équipe éducative et des interventions sont organisées auprès des classes. Un conseil d’établissement s’est réuni ce jeudi 27 avril et a permis de faire le point sur la situation avec les usagers élus (professeurs, personnels non enseignants, parents, élèves) et les représentants institutionnels.

Le ministère de l’éducation et la DGEE ont été informés en temps réel des faits. Ils ont apporté tout leur soutien au chef d’établissement et aux équipes. Ils suivent la situation et restent très attentifs à son évolution.

Des plaintes croisées

D’après nos confrères de TNTV, le professeur a porté plainte contre l’élève, et les parents de ce dernier ont porté plainte contre l’enseignant. Les personnels du lycée ont signé un courrier dénonçant « les violences, incivilités et manque de respect » dont ils font l’objet, ainsi que le laxisme de la direction de l’établissement.

