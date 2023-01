Un projet de centre de ressources pour garantir la cybersécurité au fenua

À l’heure du tout numérique les risques cyber s’intensifient dans le monde et la Polynésie ne déroge pas à la tendance. Pour protéger au mieux les informations et sensibiliser aux cyber-menaces, des échanges ont été engagés entre les services du pays et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (l’ANSSI).

Le Conseil des ministres encourage donc les démarches engagées par la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA) et la Direction du système d’information (DSI). À terme, l’ANSSI souhaite augmenter le niveau de cybersécurité dans les Outre-mer en le structurant et sensibilisant les services publics à la problématique. Et pour y parvenir l’agence propose à chaque collectivité d’Outre-mer d’initier et développer un centre de ressources en cybersécurité. Il s’agit d’un lieu concentrant l’information et la compétence à destination des acteurs publics comme des privés, concernés par la sécurité numérique.

Une coopération régionale

Une réflexion sur les cyber-menaces qui est appelé à s’étendre sur la toute la zone pacifique francophone notamment en Nouvelle-Calédonie avec qui une coopération est envisagée. Un partenariat qui permettrait de mutualiser les formations et les expériences, de disposer d’équipes aux compétences complémentaires et de répondre également à la couverture du cyberespace sur des plages horaires plus étendues. Une première mission exploratoire de l’ANSSI en Polynésie est prévue du 30 janvier au 3 février 2023. Une étude « de préfiguration du centre de ressources en cybersécurité de Polynésie » sera ensuite menée. Elle devrait permettra de construire le projet et d’aider les décideurs à spécifier le périmètre, la forme juridique, le modèle économique et les besoins en ressources de ce centre. Le renforcement des actions de sensibilisation en matière de cybersécurité est aussi envisagé avec un partenariat avec le groupement cybermalveillance.gouv.fr.