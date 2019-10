Un pyromane impulsif arrêté par la DSP

Un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années bien connu des services de police a été interpellé mercredi soir par la DSP. Le jeune pyromane compulsif a allumé deux foyers d’incendie sur l’avenue Prince Hinoi.

Un jeune pyromane impulsif a été interpellé par la DSP mercredi soir vers 23h30. Le jeune homme âgé d’une vingtaine d’années et bien connu des services de police a mis le feu à deux endroits différents. Le premier incendie s’est déclaré au niveau de la façade extérieure d’un commerce de l’avenue Prince Hinoi, plus précisément au niveau du compteur électrique, et pour le second il s’agissait d’un tas de feuillages situé de l’autre côté de la rue. Les pompiers ont rapidement éteint ces feux.

Contactée, la DSP interpelle peu de temps après le mis en cause, grâce aux descriptions précises des témoins sur place, et qui confirmeront formellement son identité après son interpellation. En effet, le jeune homme avait tout simplement demandé un briquet à l’un de ces témoins, qui n’en avait pas. Peu de temps après le témoin clef voit non seulement deux foyers mais aussi le jeune pyromane en fuite.

Le jeune homme devrait être présenté devant le tribunal pour incendie volontaire. Le propriétaire du commerce a d’ailleurs déposé une plainte.