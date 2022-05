Un récital pour l’Ukraine

Le Conservatoire artistique accueille, vendredi 6 mai à 17h30, un récital gratuit en soutien aux victimes de la guerre en Ukraine.

Maxim, qui vit en Polynésie depuis 8 ans avec sa femme et ses deux filles, est russe. Aujourd’hui psychologue et coach, il a une formation de guitariste et de chef d’orchestre. Il est opposé à la guerre menée en Ukraine par la Russie, qu’il qualifie de « désastre, sans doute le plus grand désastre que je verrai de toute ma vie. » Il est persuadé que ses compatriotes, s’ils n’étaient pas influencés par « une très forte propagande », seraient aussi contre la guerre. Au début du conflit, sa femme et lui avaient déjà appelé à la mobilisation et ouvert une cagnotte Leetchi : « On fait ce qu’on peut à notre échelle, on veut aussi montrer aux Ukrainiens que de l’autre côté de la terre, les gens pensent à eux et les soutiennent. » C’est aussi l’occasion de partager sa culture musicale.

Avec sa femme et ses filles, quelques amis et professeurs du Conservatoire artistique de la Polynésie française, il organise vendredi 6 mai à 17h30 un récital de chansons pacifistes russes et ukrainiennes, qui remontent à la Seconde Guerre mondiale, explique Ksenia, la fille de Maxim.

Les chansons ont aussi été traduites en français, anglais et tahitien pour alterner les couplets et faciliter la compréhension. Le récital sera suivi par les auditions des élèves de chant de Peterson Cowan. Maxim espère à terme organiser un concert plus important. Une urne pour recueillir les dons sera placée au conservatoire, et il est toujours possible de verser une contribution sur la cagnotte. Les fonds récoltés seront directement envoyés à des familles ukrainiennes à Butcha, Marioupol et Kyiv plutôt qu’à des ONG dont il est difficile de vérifier l’action, dit Maxim.