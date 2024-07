Un record du monde de kitesurf battu à Tahiti

Le champion de kitesurf Antoine Fermon a battu le record du monde de tow up, une discipline qui consiste à s’élever le plus haut possible en étant tracté par un bateau. Il a finalement lâché le câble après avoir atteint 356 m, soit 31 m de plus que l’ancien record, avant de tranquillement redescendre dans le lagon. Une performance réalisée ce mercredi, entre Arue et la pointe Vénus, mais qui reste à homologuer. Reste à savoir si l’huissier concerné sera en mesure de le faire, lui qui a été évacué sur civière après avoir chuté dans le bateau suiveur.

Icare s’était brûlé les ailes, Antoine Fermon s’est brûlé les bras. A bout de forces, le champion de kitesurf s’est hissé à 356 m de hauteur, au terme d’une envolée d’une grosse dizaines de minutes, mercredi après midi entre le yacht club d’Arue et la pointe Vénus. A titre de comparaison, c’est 56 m de plus que la tour Eiffel, ou encore 20 m de plus que la tour la plus haute de Los Angeles. C’est surtout 31 m de mieux que l’ancien record du monde de « tow up », jusque-là propriété de Timothy Pipart avec 325 m. Discipline peu connue du kitesurf – seuls quatre athlètes ont tenté le record -, le tow up consiste à s’élever le plus haut possible en étant tracté par un bateau, équipé d’un treuil.

Plusieurs fois champion de France et d’Europe, le grand blond et son aile noire et blanche comptent bien faire mieux dans les semaines à venir. Antoine Fermon visait en effet les 500 m, mais s’est laissé surprendre par l’intensité demandée aux muscles des bras. Une question de réglage de voile à peaufiner, estime-t-il, pour mieux répartir l’effort entre sa barre et son harnais.

Plus d’informations à venir…