Un salon de la bijouterie d’art pour la Saint Valentin

Le premier salon de la bijouterie d’art de l’année est ouvert à l’assemblée jusqu’au 14 février. Une vingtaine d’exposants « passionnés et dévoués à l’expression de l’art traditionnel » y accueillent le public à la veille de la Saint Valentin.

Le Vice-président du Pays a inauguré le 20e salon de l’artisanat d’Art ce matin dans le hall de l’Assemblée de la Polynésie française. C’est le premier salon de l’année et il réuni une vingtaine d’artisans qui y exposent jusqu’au lundi 14 février, jour de la Saint Valentin. L’événement soutenu par le Pays, est de plus en plus tourné vers la jeunesse et la création artistique, grâce notamment à la contribution de Mama Fauura Bouteau comme l’a souligné le Vice-président.

Avec communiqué.