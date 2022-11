Un salon du livre et de la culture à Moorea du 1er au 3 décembre

L’association A’amu organise du 1 au 3 décembre son Salon du livre et de la culture, à la salle omnisport de Afareaitu.

Un salon du livre et de la culture à Moorea, c’est ce que propose du 1 au 3 décembre l’association A’amu . Créée, il y a tout juste un an, cette association présidée par Sylvie Folituu veut démocratiser davantage la lecture, mais aussi la culture, en particulier sur l’île sœur. Si depuis sa création elle propose des actions ponctuelles dans les écoles comme des lectures d’albums ou des séances d’écriture et de motricité fine, elle intervient aussi dans les salons comme celui de qui s’est tenu la semaine dernière à la Maison de la culture. Et c’est pour rester dans cette dynamique que A’amu va s’installer trois jours à la salle omnisports de Afareaitu. « L’objectif, c’est vraiment de transmettre la culture polynésienne et l’envie de partager, de lire chez les enfants, mais aussi chez les adultes, confie Laeticia, Coordinatrice pédagogique au sein de l’association.

Au programme de ce premier rendez-vous, des ateliers divers avec de l’initiation aux tuaro ma’ohi, des jeux et des ateliers créatifs, un atelier de navigation mais aussi une exposition sur la vie d’autrefois au fenua. Jeudi et vendredi matin ce sont essentiellement les scolaires qui sont attendus. Le vendredi, dans la journée il est question d’un « après-midi en famille » ouvert à tous. Samedi, jusqu’à 14 heures tout le monde est invité. La salle omisport se transformera en un lieu d’échanges privilégié avec des causeries d’écrivains, en plus des ateliers. Et pour faciliter les déplacements des navettes sont prévues vendredi et samedi. Retrouvez le programme ici.