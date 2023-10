Un Salon du livre « inscrit dans notre temps »

La 23e édition du Salon du livre démarre ce jeudi et se poursuit jusqu’à dimanche. Au programme les habituelles rencontres avec les auteurs, des ateliers divers pour petits et grands, des conférences, mais aussi des projections. Et cette année, les organisateurs innovent de nouveau en accueillant cette fois – en plus des auteurs du fenua et du Pacifique – Jeanne Seignol, une influenceuse littéraire suivie par plus de 60 000 followers.

J-2 avant le lancement de la 23e édition du Salon du livre. À partir de jeudi, les bouquins seront de nouveau en fête à la Maison de la culture. Après avoir abordé la thématique du « ma’a – la nourriture » l’an dernier, cette fois l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles s’intéresse au « fenua-territoire ». Une thématique qui veut « pousser la réflexion un peu plus loin » en favorisant les échanges notamment sur « les liens qui unissent les êtres aux territoires ». Au menu : des rencontres, des ateliers, des conférences, mais aussi des projections pendant 4 jours. Une « recette qui fonctionne bien », semblable à celles des éditions passées, avec en semaine des ateliers destinés aux scolaires et un week-end essentiellement dédié aux familles avec des « animations pour les petits et les grands ». Et le public serait de plus en plus nombreux à porter un « intérêt » à cet univers créé autour de la lecture. « Les gens, avec le temps, ont réalisé que c’est un très bon moment », se réjouit Christian Robert, président de l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles.

D’après l’association le nombre de visiteurs est en nette augmentation, elle parle notamment de 3 000 visiteurs il y quelques années contre 8 000 en 2022. Cet engouement pour le monde de la lecture semble donc s’intensifier et peut s’expliquer par les adaptations et innovations – faites en fonction des changements dans la société – apportées au salon depuis de sa création. D’ailleurs, la petite nouveauté de cette édition, c’est la participation cette année d’une influenceuse littéraire suivie par plus de 60 000 personnes sur YouTube : Jeanne Seignol, plus connue sous le pseudonyme de Jeannot. Pour Leila Lissant – une jeune écrivaine locale qui présentera son premier livre, un recueil de poèmes intitulé Mes heures bleues – la présence d’une influenceuse est une aubaine : « C’est très malin de les associer parce qu’ils vont porter plus loin le message, assure l’autrice. Il est temps aussi d’ouvrir le champ à tous les possibles. »

Depuis l’ouverture du salon, les auteurs sont eux aussi de plus en plus nombreux à s’exprimer. Cette année, les huit maisons d’édition que compte l’association ont fait paraître 35 ouvrages, un chiffre stable qui montre selon Christian Robert que le Salon du livre est désormais « inscrit dans notre temps ». L’invitation est lancée, retrouvez le programme ici.