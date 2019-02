Un séminaire avant le congrès du Tavini

Le Tavini huiraatira a décidé d’organiser un séminaire les 1er et 2 mars prochain, en vue du prochain congrès du parti. L’occasion de faire remonter les propositions des militants, mais aussi de régler des problèmes de « cotisations » au parti notamment des élus de l’assemblée.

Pour préparer son prochain congrès, le Tavini huiraatira a décidé lui aussi d’organiser un « séminaire » les 1er et 2 mars prochain. Le séminaire, qui devait initialement s’étendre sur deux jours complets, a été finalement réduit à la seule soirée du vendredi et la journée de samedi.

Six thématiques ont été retenues pour ce séminaire : l’idéologie et l’histoire du parti, son organisation, ses moyens, sa communication, les projets de société et la stratégie électorale. Un questionnaire doit être envoyé aux présidents de chaque section, puis distribué aux militants pour que ces derniers viennent avec des propositions concrètes au séminaire. Une restitution des propositions sera ensuite effectuée et les solutions retenues seront entérinées lors du congrès du parti.

Le séminaire sera aussi l’occasion de mettre au clair certaines problématiques comme celle des cotisations des élus à l’assemblée de la Polynésie française. « On sait qu’il y a certains qui ne cotisent pas, alors que c’est inscrit dans le statut du parti. Il faut que cela cesse », explique-t-on au Tavini.

Le séminaire devrait avoir lieu à la paroisse protestante de Taravao, même si pour l’heure le parti bleu ciel est en attente d’une réponse de la part de l’église.