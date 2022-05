Un séminaire de 3 jours pour les associations de parents d’élèves

De mercredi 3 à vendredi 6 mai, la Fédération des associations des parents d’élèves de l’enseignement public (Fapeep) organise son premier séminaire pour redynamiser ces courroies de transmission entre les élèves, leurs parents, leurs professeurs et responsables d’établissement, et le niveau ministériel.

La Fédération des associations des parents d’élèves de l’enseignement public (Fapeep) organise jusqu’à vendredi son premier séminaire au lycée hôtelier de Punaauia. L’objectif de rassembler et de redynamiser le tissu associatif des associations de parents d’élèves dans les établissements scolaires du 1er et 2nd degrés. Les îles comme Bora Bora, Moorea, Huahine ou encore les Marquises seront représentées. Durant 3 jours, de 8h à 15h30, plusieurs ateliers seront ainsi proposés autour du rôle et de la place des parents à l’école : comment créer une association de parents d’élèves, par exemple, ou comment faire face à l’exclusion scolaire, comme l’explique Purea Ateo, la présidente de la Fapeep.

Si chaque commune et chaque île connait des problèmes bien spécifiques, ce séminaire permettra aussi à la Fapeep d’interpeller les représentants du ministère de l’Education sur les problématiques que rencontrent les associations de parents d’élèves. L’un des sujets fréquemment évoqués est l’absentéisme des professeurs.

Il n’est pas trop tard pour se faire connaître. Un hébergement est possible pour les représentants en provenance des îles. La Fapeep lance un appel aux associations de parents d’élèves qui ne sont pas identifiées et leur donne rendez-vous sur sa page Facebook.