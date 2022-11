Un séminaire pour améliorer la médecine du travail

La ministre du Travail, Virginie Bruant, a présidé ce jeudi un séminaire sur la médecine du travail et la télémédecine. L’objectif : permettre à quelque 10 000 salariés polynésiens d’être enfin suivis par les médecins du travail.

« Ce séminaire s’inscrit dans le cadre plus général de la modernisation du code du travail, » expliquait jeudi matin Virginie Bruant, qui réunissait les organismes de médecine du travail et leurs médecins, et des représentants des services du Pays.

Les six derniers mois ont vu les textes évoluer, par exemple sur le télétravail, la modulation du temps de travail, ou encore le vote électronique pour les élections professionnelles. Cette fois, il s’agit de développer la réglementation et les outils pour que les salariés dans les îles éloignées puissent eux aussi être suivis par la médecine du travail.

Les salariés hors de portée de la médecine du travail pourraient ainsi bénéficier d’un dispositif de télémédecine, ou de médecine foraine. « On est toujours dans une optique de simplification, de modernisation, mais surtout, l’objectif ultime, c’est une meilleure protection des salariés. » En tous les cas, dit Virginie Bruant, il y a déjà du mieux : la pénurie de médecins du travail que le fenua a connue ces derniers temps est résorbée.