Un séminaire pour mieux comprendre et sensibiliser à l’autisme

Depuis six ans, l’association Entre deux mondes se mobilise pour sensibiliser la population polynésienne et les professionnels au travers d’actions sur le thème de l’autisme. Un séminaire intitulé « L’autisme en Polynésie – On en parle ?« , aura lieu ce vendredi 21 octobre au lycée hôtelier à Punaauia.

« Nous devons nous mobiliser ensemble pour faire en sorte que les choses changent« , martèle Caroline Bravi, la présidente de l’association Entre deux mondes, dédiée à l’autisme. C’est dans cette optique qu’elle organise le séminaire « L’autisme en Polynésie – On en parle ? », ce vendredi au lycée hôtelier de Punaauia. Au programme : des conférences et des tables rondes orientées essentiellement vers les professionnels. « Le but est d’obtenir des clés pour identifier, comprendre et accompagner les enfants, les adolescents et les jeunes adultes porteurs d’autisme en Polynésie« , souligne Caroline Bravi.

Cette dernière a également rappelé la nécessité de faire évoluer les représentations sur l’autisme, éveiller les consciences, et renforcer les liens de partenariat autour des familles et parents, pour une inclusion scolaire (et pas seulement une « intégration ») réelle et durable. « L’objectif est que l’autisme rentre dans la mentalité des Polynésiens, qu’il soit compris et ne soit plus invisible« , appuie-t-elle.

« Faire mieux pour la prise en charge des enfants »

Un message que l’association essaie de porter haut et fort dans les différents ministères de la Solidarité, de la Santé et de l’Education. Entre deux mondes a le sentiment de ne pas être assez entendue même si elle reçoit du soutien de certains politiques. « Mon souhait est de pouvoir rencontrer le ministre de la Santé. En métropole, on est déjà en retard sur la question de l’autisme et en Polynésie, c’est encore pire« , pointe Caroline Bravi. « Pourtant, à notre échelle, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif et de beaucoup mieux pour la prise en charge éducative, médicale et sociale de ces enfants. »

Contrairement aux idées reçues, l’autisme n’est pas une maladie « car on n’en guérit pas, on est autiste à vie » mais un trouble neurodéveloppemental dans lequel la communication et les interactions sociales sont perturbées. « C’est une différence, un handicap avec lequel on peut bien évoluer et vivre avec« , précise-t-elle. Les interactions peuvent aussi être associées à d’autres problématiques (hyper activité, trouble du langage, déficience intellectuelle, épilepsie, etc.).

On compterait environ 200 enfants de moins de 12 ans atteints d’autisme à Tahiti selon le service de pédospychiatrie. Mais aucun chiffre officiel n’est publié à l’échelle de la Polynésie. L’association, qui projette de créer une antenne locale dans les îles, prévoit un déplacement à Raiatea début décembre pour faire connaître ce handicap et promouvoir des actions.