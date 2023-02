Un séminaire pour replacer les entreprises « au cœur de la transition énergétique »

Mardi, la Fedom, fédération patronale de l’Outre-mer invite les entreprises du fenua dans l’amphithéâtre de la CCISM pour parler de « décarbonation du mix énergétique ». Un travail plus que jamais nécessaire, pour des raisons tant climatiques qu’économiques, et dans lequel les entreprises ont un intérêt à s’investir et un rôle capital à jouer.

Ce rendez-vous intitulé est en fait de la première édition d’une série de séminaires organisés par la Fedom dans les collectivités ultramarines françaises. Des Antilles au Pacifique en passant par l’Océan indien, le même objectif : faire des entreprises un moteur de la « décarbonation du mix énergétique », les « premiers acteurs du changement ». Si le fenua a été choisi comme point de départ de cette tournée, ça n’est pas un hasard. La Polynésie est bien sûr concernée au premier chef par les impacts du changement climatique, mais son extrême dépendance aux importations pétrolière et son éloignement des centres d’approvisionnement fait de la question énergétique un sujet hautement stratégique sur le plan du développement économique.



« La décarbonation représente un enjeu crucial pour les territoires d’Outre-mer qui sont bien plus dépendants de l’importation d’énergies fossiles que dans l’Hexagone, alors même qu’ils sont en avance dans la part d’ENR dans le mix énergétique », note ainsi Hervé Mariton, Président de la Fedom qui sera présent à la CCISM ce mardi. Le séminaire doit être l’occasion pour les entreprises de travailler avec l’Etat et le Pays sur les outils et les freins actuels à la transition énergétique. Au programme des interventions de représentants institutionnels, notamment ceux de l’Ademe ou du service des Énergies, ainsi que de représentants de sociétés expertes en matière de performance énergétique. Rendez-vous à 8h30 dans l’auditorium de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers (CCISM). Les inscriptions sont encore possibles sur une page dédiée.