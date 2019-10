Un « serial caller » à la barre

SMS injurieux à connotation sexuelle, harcèlement téléphonique pouvant aller jusqu’à plus de dix appels par jour, tout cela étalé sur trois mois, voilà le cas que devait juger le tribunal ce vendredi.

À la barre, l’homme au profil néandertalien reconnait les faits. Il pouvait difficilement les nier, puisqu’il a déjà été condamné pour ce type de faits, et les sms et appels ont été tracés et ont permis de remonter jusqu’à lui. Cela alors qu’il avait pris soin de ne pas prendre d’abonnement à son nom.

Début avril, une femme reçoit un coup de fil d’un homme qui désire parler à une certaine Mélanie. La femme lui dit qu’il s’est trompé de numéro, et là elle reçoit un tombereau d’insultes à forte connotation sexuelle « P… comme ta mère » « J’ai envie de te bouffer …. ». Elle raccroche mais les appels doublés de sms perdurent durant trois mois, avec plus de 10 appels quotidiens certains jours.

« J’avais bu, un moment donné j’ai voulu arrêter, mais elle m’a dit qu’elle allait brûler ma maison. Alors j’ai continué », explique-t-il.

« Le problème, c’est que vous êtes coutumier du fait, ce n’est pas la première fois que vous faites cela », remarque le juge. Son casier comporte 21 condamnations, dont trois pour des appels malveillants, et le reste, pour une agression sexuelle, stups et alcool.

« On compte en tout cinq victimes de vos appels. Comment vous l’expliquez ? ». Moment de réflexion. « Euh, il y a peut-être un problème ?», s’interroge l’accusé. « Oui, je crois » le rassure le juge.

La procureure, se déclare « heureuse de l’entendre dire qu’il a un problème. C’est un habitué des appels malveillants, et de plus, il prend soin de ne pas prendre un abonnement à son nom pour qu’on le trace. Il tient des propos grossiers, outrageants. C’est glauque. » Se référant à son passé de délinquant sexuel, « il est peut-être à la recherche d’une nouvelle victime. ». Elle demande une peine de 7 mois de prison. Après délibération ce sont 12 mois ferme qui lui sont infligés avec un mandat de dépôt. Au moins, il aura tout le loisir de tenir le standard téléphonique de Nuutania.