Le réseau Tere Tahiti est désormais doté d’une application et d’un site internet qui permettent aux usagers de prévoir les horaires d’arrivée des bus et de mieux organiser leurs déplacements. « Une étape de plus dans la modernisation du réseau » se félicitent les autorités… Qui attendent le retour des usagers pour améliorer ces nouveaux outils numériques.

« C’est un grand jour pour les transports en commun à Tahiti ». C’est ce qu’ont répété, ce mercredi, les responsables du réseau Tere Tahiti, opéré par la société RTCT pour le compte du Pays. Il est vrai que les deux annonces du jour font enfin rentrer dans le 21e siècle le réseau de bus, dont dépendent plus de 10% des Tahitiens pour leurs trajets quotidiens. Tere Tahiti est désormais doté d’un site internet qui regroupe les horaires prévisionnels de passage des bus sur les 21 lignes du réseau ainsi qu’un plan interactif et des « infos trafics » permettant de signaler des déviations ou des incidents particuliers.

200 bus à géolocaliser

Mais surtout, une application Tere Tahiti a été mise en ligne sur les plateformes Apple et Android ce mercredi. Accessible, entre autres, par un QR Code situé sur les arrêts de bus, qui affichent désormais les horaires des lignes, elle permet de calculer son itinéraire et de se renseigner sur le temps d’arrivée d’un bus à un arrêt. Un service relativement commun, aujourd’hui, dans les réseaux de bus urbains, et qui était très attendu à Tahiti. Pour arriver à ce résultat, il a fallu équiper toute la flotte d’outils de géolocalisation, rappelle Lucien Pommiez, le directeur des Transports.

Cette mise en ligne est la suite logique des efforts de modernisation lancés ces dernières années sur un réseau qui bénéficie enfin d’investissement de la part des autorités. Après la création d’une délégation de service public, en 2015, et l’unification du réseau, le Pays s’est engagé à débloquer 16 milliards de francs en 15 ans. Premier effet visible de ce regain d’intérêt pour le transport collectif : 200 bus ont été remplacés depuis l’année dernière, et 40 autres doivent encore être déployés dans les prochains mois, comme le rappelle Xavier Chung Sao, directeur de production chez RTCT. Le délégataire de service public finit actuellement d’équiper ses lignes des outils de géolocalisation. Bien conscient que les nouveaux outils numériques du réseau sont très perfectibles, il promet des mises à jour dans les prochains mois. « On attend beaucoup des retours des usagers sur cette première version de l’application et du site », précise le responsable.

Prochaine étape, des voies dédiées ?

Inauguration oblige, le ministre des Transports René Temeharo a lui même testé l’application cet après-midi, sous une pluie battante. Sur le front de mer de Papeete, le bus de la ligne 2 est bien arrivé au bout de 3 minutes, comme indiqué en ligne. L’élu précise que ces outils numériques ne sont que de nouvelles étapes dans la « transformation des bus à Tahiti ». En plus des nouveaux bus, une boutique en ligne doit être lancée d’ici quelques semaines pour permettre l’achat de cartes et billets sur internet plutôt qu’en agence. Le réseau doit aussi être amélioré entre Arue et Tipaerui, explique-t-il.

Sur le plus long terme, le schéma directeur des transports collectifs, adopté en 2017, prévoit des réflexions sur un réseau en site propre – des voies dédiées, donc – accompagnées, pourquoi pas, de grands parking-relais, à la Presqu’île, Arue ou Punaauia, pour favoriser l’utilisation du réseau collectif de transport. Ces aménagements, les seuls capables de rendre le bus attractif en l’extrayant de la circulation, sont toujours à l’étude explique Lucien Pommiez. Mais aucun calendrier n’est sur la table. L’idée est d’abord de parfaire le fonctionnement actuel : « On attend de voir les premières années d’exploitation du réseau pour connaitre au mieux les besoins de la population », pointe le directeur.