Un sondage pour « orienter le développement touristique »

Tahiti tourisme lance ce mardi, jusqu’au 29 décembre, une étude sur la perception par la population du secteur touristique en Polynésie française. Une démarche s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de développement touristique, Fari’ira’a Manihini 2027, qui ambitionne de faire du fenua un leader du tourisme inclusif et durable.

C’est une première. Dans le cadre de la stratégie Fari’ira’a Manihini 2027 adoptée en décembre dernier, Tahiti tourisme a lancé ce mardi une enquête à destination de la population. Au travers de celle-ci, l’organisme souhaite recueillir l’avis de la population pour évaluer – de manière objective – leur perception de l’activité touristique. Il s’agit d’un sondage composé de 21 questions visant à mettre en évidence les retombées positives et négatives du tourisme au fenua. Car pour ces professionnels du secteur, un tourisme durable doit prendre en compte « les impacts économiques, culturels, environnementaux, mais aussi « le bien-être des résidents ». Pour Jean-Marc Mocellin, le directeur général de Tahiti tourisme, « l’attitude des Polynésiens est un levier important » qui fait la différence entre le fenua et d’autres destinations soleil. L’objectif étant, à terme, d’obtenir des données statistiques « fiables » pour établir des perspectives d’amélioration du secteur. » L’intérêt de cette étude, c’est d’avoir à cet instant T, l’impression que la population a sur un développement du tourisme en Polynésie et dans chaque île » assure Jean-Marc Mocellin.

Tahiti tourisme souhaiterait réussir à sonder au moins 2 000 personnes, sur les cinq archipels. Et pour s’assurer de « la représentativité », le sondage qui est disponible en ligne sera aussi accessible aux populations qui « n’ont pas toujours accès à Internet » . Des étudiants en tourisme de l’université, 24 élèves au total, issus du CETOP, vont ainsi « pouvoir faire des interviews en face-à-face, directement dans les îles ou par téléphone ». Une partie « importante » de la collecte qui permettra de « filtrer » pour connaître le sentiment dans chaque île.

Pour motiver la population à se joindre à l’opération, Tahiti tourisme organise également un tirage au sort à la fin de l’enquête avec de nombreux lots en jeu, dont un aller-retour pour le Japon. À noter aussi que cette consultation publique menée par « Travel Competitive Index Research », un organisme reconnu par le Comité mondial du tourisme, se base sur des questions standard applicables à toutes les destinations. Elle pourrait donc également servir à comparer la situation locale à celles d’autres pays du Pacifique par exemple. L’enquête est d’ores et déjà disponible en ligne ou sur le site de Tahiti tourisme jusqu’au 29 décembre prochain. Les résultats de celle-ci sont attendus pour février 2024.