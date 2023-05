Un souffle de modernité sur l’édition 2023 de Miss Dragon

Nouveau logo, vote du public par SMS, création d’une page officielle pour chacune des huit candidates… l’évènement promet de belles surprises.

Les visages des prétendantes au titre de Miss Dragon ont été dévoilés. Cette année elle sont 8, ont entre 19 et 24 ans et ont toutes bien sûr un de leurs parents d’origine chinoise. Pour cette édition qui marque la reprise après trois ans d’absence, mais aussi le début d’un nouveau demi-siècle d’existence, le comité veut proposer un évènement « plus moderne ». Pour l’occasion, un nouveau logo a été imaginé avec un « phœnix qui renaît de ses cendres », explique Georges Vanffaut, président du comité organisateur.

Il est aussi question d’une véritable communication sur l’évènement via les réseaux sociaux avec notamment la création d’une page officielle pour chaque candidate mais aussi la possibilité pour le public de voter par SMS. Et à l’image du nouveau visage de cette élection c’est une jeune chinoise « moderne » , qui connaît la culture polynésienne mais aussi la culture chinoise pour qu’elle puisse, à l’étranger, « montrer qu’à Tahiti il y a une diaspora chinoise ».

Car l’heureuse élue remportera, en plus d’un prix numéraire, une qualification pour Miss Chinese International. Elles ont encore un peu plus d’un mois pour se préparer à la grande soirée d’élection mais aussi à l’épreuve orale. Elles vous donnent rendez-vous le samedi 10 juin à la mairie de Papeete pour un show qui comprendra quatre passages: l’un en tenue « impériale », un passage en maillot, un talent show sur le thème des héroïnes et le traditionnel passage en tenue chinoise.