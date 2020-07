Un stock de première urgence humanitaire au fenua

L’État prépositionne pour la première fois un stock régional de matériels humanitaires à Papeete, immédiatement mobilisable en cas d’urgence en Polynésie ou dans un pays de la zone Pacifique. Tentes, kits d’outils et de cuisine, tapis de sol pour 2 500 personnes sont entreposés par l’armée et gérés par la Croix Rouge.

Le haut-commissaire Dominique Sorain était à Sainte-Amélie ce mardi pour la présentation des matériels de première urgence du Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, avec Karl Lis, président de la délégation territoriale de la Croix Rouge qui en assure la gestion courante.

La Polynésie accueille ainsi l’un des 4 sites du CDCS, après l’Île-de-France, la Guadeloupe et la Nouvelle-Calédonie. Ces moyens, qui couvrent les besoins de base de 2 500 personnes, sont destinés à apporter une réponse humanitaire d’urgence dans le Pacifique Sud, notamment dans le cadre des accords FRANZ qui lient la France, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Depuis 2017, ce dispositif a été mobilisé entre autres en faveur de Tonga, de la Papouasie-Nouvelle Guinée, du Vanuatu à trois reprises, et de Fidji.

Il s’agit de matériels d’urgence non périssables : tentes, bâches, kits de cuisine, kits d’outils, ainsi qu’une station mobile de potabilisation d’eau de mer ou d’eau saumâtre alimentée par panneaux photovoltaïque, pour une valeur totale de 36 millions de Fcfp. Ils ont été acheminés avec le concours de la fondation CGA-CGM.