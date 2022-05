Un superyacht russe saisi à Fidji à la demande des États-Unis

Les autorités fidjiennes, avec l’aide du FBI, ont saisi le yacht Amadea appartenant à l’oligarque russe Suleiman Kerimov, à la demande des États-Unis, annonce aujourd’hui le ministère américain de la Justice.

Après une ordonnance du tribunal du District de Columbia, qui autorise la confiscation du Amadea, propriété du milliardaire russe Suleiman Kerimov, pour plusieurs manquements à la loi américaine dont le blanchiment d’argent. La valeur du navire de 107 mètres est estimée à 300 millions de dollars.

Avec un patrimoine estimé à plus de 16 milliards de dollars par le dernier classement Forbes 2020, Suleyman Kerimov, est un des hommes les plus riches de Russie et un proche de Vladimir Poutine.

Depuis le 19 avril dernier, les autorités fidjiennes empêchaient le Amadea de quitter leurs eaux, à la demande des États-Unis dans le cadre des sanctions contre la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine. Le yacht de luxe avait accosté à Lautoka sans l’autorisation des douanes fidjiennes. Le navire a finalement été saisi, après un arrêt de la justice fidjienne qui a rendu possible une opération conjointe des forces de l’ordre fidjiennes et du FBI, annonce le ministère américain de la Justice.

« Cette saisie doit faire comprendre à chaque oligarque russe qu’il n’y a pas de cachette possible, même pas dans les coins les plus reculés du globe. Nous utiliserons tous les moyens pour appliquer les sanctions imposées en réponse à la guerre injustifiée en Ukraine », a déclaré Lisa O. Monaco, procureure générale adjointe.