Un symposium pour faire un état des lieux des cancers féminins

Les associations Amazones se réunissent à Tahiti pendant dix jours pour la convention de la Fédération qui les réunit. Au programme : des ateliers pour les membres du bureau et un symposium, ouvert au public, pour faire un état des lieux des cancers féminins.

Au Fare Amazones de Tipaerui, Marie-Christine Seroux, présidente de l’association Amazones Pacific, continue ses préparatifs. Treize personnes, présidentes et membre des bureaux des associations Amazones, arrivent ce lundi pour passer dix jours à Tahiti. La première convention s’était déroulée en Martinique en 2022, pendant laquelle la Fédération a été créée. Cette année, le travail se poursuit : « Nous avons gagné un prix avec la fondation La France s’engage : un accompagnement sur trois ans et 100 000 euros pour nous faire monter en compétences. Nous sommes suivies par un cabinet d’audit avec des formations régulières et la convention fait partie de ce dossier. On a des sessions de travail tout au long de la semaine. » Elles arrivent de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Paris pour participer à des ateliers, visiter l’hôpital ou encore assister au symposium sur les cancers féminins dont les restitutions seront publiques (mardi, de 18h30 à 20h, à l’amphithéâtre du lycée hôtelier ).

Les formations leur permettront de travailler sur les moyens de sensibilisation, l’amélioration de la communication, le fonctionnement du bureau, la gestion des fiches de poste, le recrutement des bénévoles, de salariés… « On doit rendre un dossier de demande de subvention au ministère des Outre-mer pour le 23, on va donc devoir travailler toutes ensemble pour monter ce dossier car on a chacune des projets à mener. » Les conventions permettent également aux équipes de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques, trucs et astuces. De quoi se donner mutuellement des idées pour mener des projets sur son territoire respectif.

Amazones Pacific organise des réunions, des séances de sport adapté, des cours de pilates, de yoga, de la sophrologie… Son objectif est d’accompagner les femmes atteintes d’un cancer. L’association va également se déplacer dans les communes en espérant y ouvrir bientôt des antennes. « Nous voudrions organiser une à deux sessions par mois dans les communes pour permettre aux femmes de se rencontrer, se connaitre et créer du lien. » Amazones Pacific souhaite également sensibiliser les entrepreneurs pour faciliter le retour au travail des femmes ayant souffert d’un cancer.

• Symposium sur les cancers féminins, restitutions publiques ce mardi, de 18h30 à 20h, à l’amphithéâtre du lycée hôtelier à Punaauia.