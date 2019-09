Un Tahitien au nouveau Pôle France jeunes ultramarins de cyclisme à Hyères (Var)

Le pôle France ultramarin a été inauguré à Hyères dans le Var hier. Cette structure de préparation à la très haute performance souhaite recruter en outre-mer, et former les athlètes cyclistes de demain en vue des JO de 2024 à Paris et 2028 à Los Angeles.

L’inauguration a eu lieu en présence du président de la Fédération française de cyclisme, Michel Callot. Ce projet repose sur des constats simples. Les territoires d’outre-mer regorgent d’athlètes aux qualités physiques exceptionnelles, notamment en vitesse. Ces jeunes sont malheureusement confrontés à l’absence d’équipements ou d’entraîneurs spécialisés sur leur territoire. Ces manques constituent un frein à la progression des athlètes de demain.

La première promotion de ce pôle uniquement consacré aux athlètes d’outre mer compte 5 membres dont le Tahitien Lois Vasapolli, 18 ans. Il entame sa troisième année en métropole après avoir quitté le fenua à 16 ans. Après un passage à Paris il a intégré le nouveau pole France de Hyères. Partir était devenu « une nécessité pour performer ».

Un reportage de Frédéric Michel, correspondant de notre partenaire Europe 1.

Pratique du cyclisme, scolarité, suivi médical, installations sportives et expertises liées à la pratique du sport du haut niveau font de cette structure un véritable relais pour les comités ultramarins et pour l’équipe de France.

Pour la Fédération française de cyclisme, ce pôle représente un outil de performance et d’avenir. L’objectif à terme est de faire émerger le futur du cyclisme français sur piste et sur route avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et Los Angeles en 2028.