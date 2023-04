Très populaire au sein de la communauté polynésienne de métropole, ce Tamure Marathon de Paris, organisée par l’association ‘O Tahiti Nui en est à sa sixième édition. Plus de 250 danseuses et danseurs de ‘ori sont attendus. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

Concept très populaire à Tahiti, le Tamure Marathon est un exercice d’endurance : danser le plus longtemps possible permet d’emporter la victoire. Sportif, ludique et populaire -plus de 250 personnes attendues-, cet événement s’impose comme LE Rendez-vous de l’année pour la communauté polynésienne en France.

Au-delà de proposer un moment festif, l’événement sert également à promouvoir le ‘Ori Tahiti (danse tahitienne), qui chaque année rencontre un succès grandissant en France. C’est également l’occasion de récolter des fonds pour l’association ‘O Tahiti Nui, six fois championne d’Europe de ‘Ori Tahiti, et qui participe régulièrement à des concours d’envergure internationale comme le Heiva I Paris remporté en 2022.

A l’instar de l’édition 2019, ce Tamure Marathon 2023 sera animé par Tahia Cambet, championne du monde de ‘Ori Tahiti 2023 et directrice de la Tahia Cambet Dance School à Paris comptant plus de 500 élèves de tous âges et origines. 26 marques seront également présentes pour sponsoriser ce challenge parmi lesquelles Le Comptoir des Monoï, Tevei Perles ou encore le Parc Astérix. À la clé des 4 heures de danse, 6 000 euros de lots seront décernés aux plus méritantes.

Photographes et vidéastes viendront également immortaliser ce moment hors du commun, puisque les images seront entre autres publiées sur la page Facebook de Tahia Cambet (près de 90 000 abonnés), sur son compte Instagram (25 000 abonnés) et sur sa chaîne YouTube affichant plus de 46 000 abonnés et des vidéos totalisant des millions de vues.