Un tour de l’île en brouette pour le climat

Trois jeunes Tahitiens vont se lancer dans un tour de l’île à pied avec une brouette entre le 13 et le 16 septembre prochain. Ce projet vise à sensibiliser la population locale en vue de la marche mondiale pour le climat, prévue le 21 septembre.

C’est une initiative originale imaginée par Jason, Antoine et Raimanu. Un tour de l’île à pied et en brouette. Les 3 jeunes Polynésiens partagent cette volonté commune de se battre pour l’environnement et veulent entraîner la population locale dans leur sillage.

Jason a déjà réalisé un tour de l’île à pied juste avant la précédente marche pour le climat du 16 mars dernier. Il sera accompagné cette fois-ci d’une brouette symbolique, qui sera remplie avec « l’abondance » du fenua par les habitants de l’île.

Le départ de la marche est prévu le 13 septembre dès 5 heures, à la cathédrale Papeete. Trois étapes sont prévues à Taravao, Papara et Punaauia, avant un retour prévu au point de départ le 16 septembre à midi.

La dernière étape entre Punaauia et Papeete compte 14 km, et les habitants sont invités à terminer le périple en compagnie des trois jeunes et de leur brouette. Fort de sa précédente expérience, Jason est confiant sur la participation et la prise de conscience des citoyens.

Jason et ses compagnons de marche espèrent rassembler près d’un millier de personnes. Un bon moyen de concerner une population rarement impliquée dans les questions d’écologie.