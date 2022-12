Un tour de l’île en deux-roues pour aider les familles des disparus de la Maroto

L’association Local Rider 987 organise un tour de l’île, dimanche 4 décembre, pour collecter des fonds à destination des familles endeuillées par les disparitions de la Maroto.

L’association récemment créée par Jacky Tauru entend aussi faire de la prévention. Le nombre de morts sur les routes du fenua – 2022 détient d’ores et déjà un triste record – les a interpellés, et ils veulent faire de la prévention auprès des jeunes et de leurs parents. « La route n’est pas un terrain de jeu », rappelait Jacky ce matin dans les studios de Tiare FM.

Mais leur actualité, c’est le « Memorial Tour » de l’île qu’ils organisent ce dimanche 4 décembre. À chaque arrêt, une urne accueillera les dons pour aider les familles des disparus de la Maroto. Tous les motards qui possèdent des engins de 125cc et plus sont invités à s’y joindre, et à respecter le dress code de l’événement en s’habillant en blanc. Ce vendredi midi, on recensait déjà près de 100 participants.

Le rassemblement commencera à partir de 7 heures à Aorai Tini Hau, et le départ est fixé 8h30. Le tour de l’île passera d’abord par la côte Ouest. À chaque étape, une urne sera présente pour collecter les dons. La pause déjeuner est prévue vers midi à Toahotu, avant le retour par la côte Est et un arrêt à Papenoo pour transmettre la collecte aux familles.